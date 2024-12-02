Скільки податків доведеться заплатити ФОПам у 2025 році

Також повертається обов’язок сплачувати ЄСВ у 2025 році для ФОП за себе. Воєнна пільга на весь 2025 рік призупинена. І військовий збір ввели до сплати. Податковий консультант Михайло Смокович на своєму YouTube-каналі розповів, що ж все ж таки нам потрібно буде сплачувати у 2025 році та в кого будуть діяти пільги. Про це передає Первая Лента.

Перша група єдиного податку сплачуватиме 302,80 гривень щомісяця до 20 числа кожного місяця. До цієї суми додається 800 гривень військового збору, який розраховується, як 10% від мінімальної заробітної плати. І все це доповнює єдиний соціальний внесок з розрахунку 1 760 гривень в місяць. Загалом, перша група сплачує 2 862,80 гривень податків на місяць.

Друга група платить 1 600 гривень єдиного податку кожного місяця до 20 числа, 800 гривень – військового збору кожного місяця до 20 числа, ЄСВ – 1 760 гривень. Загалом виходить 4 160 гривень на місяць.

«Третя група платить 5% єдиного податку від доходу, військовий збір складає 1%, ЄСВ – 1 760 гривень з розрахунку на місяць», – наголосив Смокович.

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Він уточнив, що 5% єдиного податку та 1% військового збору сплачуються по завершенню кварталу, але не пізніше 10 днів з крайньої дати подачі декларації. Тобто після завершення кварталу підприємець має 40 днів для того, щоб сплатити єдиний податок та військовий збір.

Пільга по єдиному соціальному внеску

Бюджетом на 2025 рік скасована воєнна пільга по ЄСВ. Однак за деякими категоріями підприємців вона залишається, і вони можуть ЄСВ і далі не сплачувати:

ФОПи, які є одночасно пенсіонерами,

особи з інвалідністю,

ФОПи, які є найманими працівниками, за яких за основним місцем роботи сплачується ЄСВ не менше мінімального роботодавця,

ФОПи на загальній системі оподаткування, які не мають доходів.

По єдиному податку мають пільгу ФОПи першої, другої групи, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій. По військовому збору запланована пільга, згідно з якою ФОПи зареєстровані на території ведення бойових дій будуть позбавлені обов’язкової сплати військового збору.

Підвищення податків в Україні

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні набув чинності закон про рекордне підвищення податків . Зміни передбачають підвищення податків для фізичних осіб та підприємців. Зокрема, підвищення військового збору збільшилось з 1,5% до 5%. Це стосується всіх, окрім військовослужбовців.

Раніше ПЛ писала про те, як закрити ФОП у «Дії».