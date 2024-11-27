Як захистити свою приватність через веб-камеру

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Ризики, пов’язані з веб-камерами

Хакери можуть отримати доступ до вашої камери через віруси або шкідливі програми. Згідно з даними Kaspersky, у 2023 році було зафіксовано понад 400 тисяч атак на камери користувачів у всьому світі.

Крім того, іноді компанії можуть без вашого відома використовувати вашу камеру для збору даних. А ще, якщо ви підключаєтеся до загальнодоступної мережі Wi-Fi, це може бути виграшний білет для зловмисників.

Чого прагнуть зловмисники

Більшість атака на вашу камеру має певну мету. Іноді це просто шантаж — якщо зловмисник записав відео без вашого відома, він може погрожувати викласти його в інтернет. Інколи це робиться для збору даних про вашу поведінку, а деколи — навіть для того, щоб дізнатися ваші паролі.

Як зрозуміти, що щось не так

В першу чергу потрібно звернути увагу на індикатор камери — якщо він вмикається без вашої допомоги, за вами можуть стежити. Інші ознаки можуть включати повільну роботу комп’ютера або появу незнайомих програм.

Як захистити себе

Якщо ви не користуєтесь камерою, вимикайте її або закривайте спеціальною шторкою.

Не забувайте про антивірус — він не лише захищає від вірусів, а й блокує спроби злому.

Перевірте, які програми мають доступ до вашої камери, і відкличте непотрібні дозволи.

Оновлюйте програмне забезпечення на вашому пристрої, адже застарілі версії часто більш вразливі.

Уникайте підключення до незахищених Wi-Fi мереж. Краще використовуйте VPN.

Якщо ви захочете перевірити, хто має доступ до вашої камери, просто загляньте у налаштування безпеки вашого комп’ютера або завантажте спеціальні програми для стеження за активністю. Це дозволить вам дізнатися, чи дійсно за вами хтось стежить.

Раніше ПЛ писала про те, як захистити телефон від переохолодження.