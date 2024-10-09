Общество

Як виростити руколу на підвіконні

Рукола – це рослина, яка містить багато мінералів та мікроелементів, які необхідні організму людини.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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Рукола
Як виростити руколу на підвіконні

Щоб цілий рік насолоджуватись свіжою зеленю, радимо посадити руколу в горщику на підвіконні.

Первая Лента розповість, як виростити руколу в домашніх умовах.

Для руколи підійде квітковий горщик або пластиковий лоток, головне, щоб посудина була не меншою 12 см заввишки. Коріння руколи добре розвивається і рослині не вистачатиме місця у меншому горщику.

Також варто пам’ятати, що рукола любить нейтральний ґрунт. Перед тим, як його насипати, потрібно покласти дренаж 2-3 см у вигляді гальки, керамзиту чи битої цегли.

У наповнений ґрунтом горщик можна сіяти насіння уколи. Далі потрібно полити, накрити плівкою та поставити  у темне місце.

Як тільки ви побачите перші росточки, потрібно винести руколу на підвіконня. Це світлолюбна рослина, тому подбайте, щоб вона отримувала достатньо світла.

Поки рослинка маленька, її не потрібно багато вологи. Лише через 10 днів можна збільшити норму води.

Якщо рукола зійшла дуже густо, її потрібно проріджувати. Основний врожай збирають після 25 днів, але можна і раніше.

Раніше ПЛ писала про те, які добрива необхідно внести у ґрунт восени, щоб отримати гарний врожай наступного року.

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Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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