Общество

Пентагон зробив заяву про відвідування Землі іншопланетянами

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 декабря, 2022
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Пентагон зробив заяву про відвідування Землі іншопланетянами

Спеціальна група Міноборони США, яка вивчає неідентифіковані літаючі об'єкти, останнім часом отримала кілька сотень повідомлень про виявлення НЛО. Про це в інтерв'ю CBS розповів заступник міністра Пентагону з розвідки Рональд Моултрі.

Однак, за його словами, відомство так і не знайшло доказів, що ці об'єкти мають позаземне походження.

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Ми не побачили нічого, що дозволило б нам припустити, що будь-який з об'єктів, які ми спостерігали, має позаземне походження… Я не бачив нічого, що дозволило б припустити, що мало місце відвідування Землі іншопланетянами або аварія човника іншопланетян.

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Востаннє група Пентагону з вивчення НЛО представляла публічний звіт про роботу в 2021 році. Тоді у відомстві розповіли про розслідування 144 повідомлень про виявлення непізнаних літаючих об'єктів.

У Пентагоні заявили, що деякі з цих об'єктів загрожували національній безпеці США: їх фіксували поблизу військових баз і полігонів.

У жовтні 2022 року NASA офіційно заявило, що скликає науковців для вивчення НЛО.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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