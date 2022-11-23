Депутат «Слуги народу» Жан Беленюк не зміг очолити НОК

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та депутат Верховної Ради України Жан Беленюк програв вибори на посаду президента НОК, набравши всього 22 голоси. Його основний конкурент, діючий міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт отримав переважну більшість голосів — за нього проголосували 83,67% делегатів, віддавши 123 голосів.

Нагадаємо, народним депутатом Жан Беленюк був обраний у 2019 році від провладної політичної сили "Слуга народу", але спортивну кар'єру не полишив. Так, за інформацією ЗМІ, для того, щоб виступити від України на Олімпіаді-2021, українському борцю та народному депутату Жану Беленюку нібито довелося усунути сильного конкурента, скориставшись формальним приводом та своїми політичними зв’язками.

"Тоді на участь в одній ваговій категорії претендували Жан Беленюк та Віктор Новіков, єдина ліцензія на участь в Олімпійських іграх, яка належить НОК, була виділена Беленюку рішенням НОК, без конкурентної боротьби між двома претендентами", — писали ЗМІ.

Після Олімпіади головним тренером чемпіона було записано Олега Сазонова — президента Федерації греко-римської боротьби України та головного спонсора Жана Беленюка, а за сумісництвом голову фракції забороненої в Україні ОПЗЖ у Полтавській облраді. 2015 року він балотувався від проросійського "Опозиційного блоку", до того представляв "Партію регіонів". З таким престижним статусом його згадують у пресі, хоча насправді борця тренує Володимир Шацьких. Також Беленюк забезпечив внесення Сазонова до нагородного списку за результатами Олімпіади у Токіо.

Нагадаємо, звітно-виборча асамблея НОК відбудеться 17 листопада. Основними претендентами на вакантну посаду будуть 51-річний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт і народний депутат України Жан Беленюк. Відомо, що чинний президент НОК Сергій Бубка має намір підтримувати на виборах Вадима Гутцайта.

Також варто зазначити, у квітні цього року Служба зовнішньої розвідки України нагородила народного депутата від "Слуги народу" Жана Беленюка пістолетом "Глок-19". Про це розповів політичний експерт Кочетков. Тоді він порівняв це нагородження з нагородженням одіозного нардепа із президентської фракції Миколи Тищенка пістолетом Стєчкіна, «за героїчну оборону Мукачева.

По материалам: Подробности