Общество

Чи будуть вихідні на Новий рік і Різдво: що треба знати українцям

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут agoОбновлено: 20 ноября, 2022
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Чи будуть вихідні на Новий рік і Різдво: що треба знати українцям

Другий місяць осені добігає кінця і ми не встигнемо оговтатися, як час готуватися до новорічних та різдвяних свят. Зазвичай, це період канікул, довгих вихідних, гарного п'янкого настрою і подарунків.

За календарем на 2022-2023-й рік, 1 січня — це неділя, а 7 січня — субота, 25 грудня 2022-го також випадає на неділю.

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Згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки за святами, тобто, 26 грудня, 2 і 9 січня мали би бути додатковими вихідними днями.

У 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.

Наразі воєнний стан подовжено в Україні. Четвертий раз його пролонгували на 90 днів до кінця лютого. 

Якщо війна в країні триватиме, тоді про додаткові вихідні на Новий рік і Різдво Христове можна буде й не думати.

Звісно, такі нормативи стосуються державних підприємств, установ і організацій. Якщо ви працівник приватної компанії, вона може встановлювати свої графіки роботи і відпочинку для персоналу.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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