Общество

У Києві лунають вибухи

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 6 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Києві лунають вибухи

У четвер, 6 жовтня, у Києві було чутно вибухи. При цьому повітряну тривогу в місті не оголошено. Про це повідомляють очевидці.

Глухі звуки було чути у різних районах столиці.

У пресслужбі ДСНС заявили, що є інформація про вибух. Нині її перевіряють.

Тим часом у Київській ОВА повідомляють, що сьогодні на території області відбуваються навчання саперів.

Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У рамках запланованих заходів — відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів.

У місцевих Telegram каналах опублікували відео нібито з місця, де можуть проходити навчання.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 6 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

За 9 месяцев Гостаможслужба перечислила в госбюджет 198 миллиардов

4 минуты ago

Президент наградил Саманту Пауэр орденом княгини Ольги I степени

19 минут ago

Комитет по вопросам финансов одобрил назначение Андрея Пышного на должность главы НБУ

2 часа ago

Зеленский — на саммите в Праге: Надо реализовать украинскую формулу мира

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button