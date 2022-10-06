У Києві лунають вибухи

У четвер, 6 жовтня, у Києві було чутно вибухи. При цьому повітряну тривогу в місті не оголошено. Про це повідомляють очевидці.

Глухі звуки було чути у різних районах столиці.

У пресслужбі ДСНС заявили, що є інформація про вибух. Нині її перевіряють.

Тим часом у Київській ОВА повідомляють, що сьогодні на території області відбуваються навчання саперів.

Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У рамках запланованих заходів — відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів.

У місцевих Telegram каналах опублікували відео нібито з місця, де можуть проходити навчання.

По материалам: Подробности