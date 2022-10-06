Общество

Під Харковом збудують оборонні споруди за 300 млн гривень (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 6 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Під Харковом збудують оборонні споруди за 300 млн гривень (фото)

На Харківщині, що межує з росією, після деокупації збудують додаткові фортифікаційні споруди. На це візьмуть кошти з резервного фонду державного бюджету.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, на роботи зі спорудження додаткового укріплення кордону уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 300 мільйонів гривень.

"Після деокупації область посилить свої оборонні можливості. Кабінет Міністрів України виділив 300 мільйонів гривень на зведення додаткових фортифікацій", — написав він.

Активне будівництво оборонних споруд вже почалося. Посадовець опублікував фото, як просуваються роботи. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 6 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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