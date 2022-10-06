Общество

Астролог назвав дату завершення війни в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Астролог назвав дату завершення війни в Україні

Астролог Влад Росс розповів, коли може закінчитися війна в Україні. Про це повідомляє "Главред".

За його словами, жовтень може бути останнім "кривавим" місяцем, бо в ніч з 30 на 31 жовтня Марс розгорнеться в ретроградний рух.

У цей час війна стане менш кривавою. Та й взагалі, після статичності Марса буде можливість зупинити війну.

Він додав, що вже цієї осені Збройні сили України можуть здійснити успішний контрнаступ. Також ближче до кінця сезону Україна зможе досягти важливих цілей.

При цьому бізнесменам в цей період нічого не можна робити, оскільки на них чекає фіаско в будь-яких справах.

Для бізнесменів цей період поганий, і їм в названі дати варто призупинити будь-яку підприємницьку діяльність, інакше вони можуть зазнати фіаско. У будь-якому випадку, їхні дії не дадуть потрібного результату.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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