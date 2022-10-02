Общество

У Криму пролунала серія потужних вибухів (фото, відео)

Photo of Admin Admin Send an email 9 часов agoОбновлено: 2 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Криму пролунала серія потужних вибухів (фото, відео)

В окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Спочатку пролунав потужний вибух на військовому аеродромі Бельбек поблизу Севастополя.

Окупаційна влада з посиланням на рятувальників стверджує, що під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та загорівся. 

У Криму пролунала серія потужних вибухів (фото, відео)

Водночас люди виклали в соцмережі фото якогось об'єкта у повітрі, який начебто збила ППО.

У Криму пролунала серія потужних вибухів (фото, відео)

Telegram-канал Baza повідомляє, що військовий літак викотився за межі ЗПС і спалахнув, після чого на борту здетонували боєприпаси. 

Згодом вибух пролунав у центрі Севастополі.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 9 часов agoОбновлено: 2 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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