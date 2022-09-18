Общество

Звільнене Високопілля зруйноване на 80% — ОВА

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 18 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Звільнене Високопілля зруйноване на 80% - ОВА

Звільнене з-під окупації Високопілля Херсонської області майже зруйноване. У селищі залишаються 270 жителів.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%. У селищі залишається проживати 270 жителів", — написав він.

За його словами, через постійні обстріли селища окупантів, немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини.

"Зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення. Учора жителям Високопілля передали гуманітарну допомогу — харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла", — додав очільник регіону.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 18 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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