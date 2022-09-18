Общество

Михайлове чудо 19 вересня: традиції та заборони

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 18 сентября, 2022
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Михайлове чудо 19 вересня: традиції та заборони

19 вересня православні відзначають Михайлове чудо — свято, присвячене чуду, створеному архистратигом Михайлом.

Згідно прикметам, в цей день наступають перші ранкові заморозки. Також прийнято вважати, що якщо верхівки беріз ще зелені, значить зима буде ранньою.

Визначали, якою буде зима, і по листю осики: якщо вони падали на землю лицьовою стороною, то прогнозували холодну і затяжну зиму, а якщо зворотної — зима буде теплою. Якщо в цей день тепла погода, значить осінь буде затяжною.

В Михайлів день прийнято ходити один до одного в гості. Також в цей день прийнято молитися чудотворцеві Михайлу і ставити свічку за здравіє. Зазвичай у Михайла просять щастя, миру в родині і здоров'я.

 

Що не можна робити в цей день

  • В цей день категорично забороняється працювати. За легендою, того, хто в цей день буде працювати, чекають великі неприємності. В крайньому випадку, всі справи радять завершити до обіду.
  • Не слід сваритися і лаятися. Вважається, що вся негативна енергія в цей день повертається своєму власникові втричі.
  • Не можна викидати залишки їжі. Краще віддати їх бездомним тваринам або людям.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 18 сентября, 2022
0 0 1 минута чтения
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