Общество

Українців закликають почекати з поверненням на звільнену частину Харківської області

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 17 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Українців закликають почекати з поверненням на звільнену частину Харківської області

Жителям деокупованих населених пунктів Харківської області необхідно поки що не повертатися додому, оскільки там тривають обстріли.

Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Там тривають обстріли (на звільненій частині Харківської області — ред.). Там ситуація покращилася, але не для того, щоб повертатися. Тому моє прохання та рекомендація — почекати", — закликала Верещук.

При цьому вона наголосила, що наразі першочерговим завданням України у цьому регіоні є відновлення місцевої влади у деокупованих населених пунктах.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 17 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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