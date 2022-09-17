Общество
Українців закликають почекати з поверненням на звільнену частину Харківської області
Жителям деокупованих населених пунктів Харківської області необхідно поки що не повертатися додому, оскільки там тривають обстріли.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.
"Там тривають обстріли (на звільненій частині Харківської області — ред.). Там ситуація покращилася, але не для того, щоб повертатися. Тому моє прохання та рекомендація — почекати", — закликала Верещук.
При цьому вона наголосила, що наразі першочерговим завданням України у цьому регіоні є відновлення місцевої влади у деокупованих населених пунктах.
По материалам: Подробности