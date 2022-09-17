Общество

У Херсоні лунають вибухи та стрілянина (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 17 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Херсоні лунають вибухи та стрілянина <span id=(відео)» width=»100%»/>

В окупованому російськими військами Херсоні чути вибухи і стрілянина. Про це повідомляють місцеві Telegram-пабліки.

За словами очевидців, чути вибухи, а також звуки автоматних та кулеметних черг, великокаліберної зброї. Зазначається, що це відбувається у Таврійському мікрорайоні, а також у районі вокзалу.

За непідтвердженими даними, між кадировцями та бойовиками ПВК "Вагнер" відбулися розбірки. Також відео опублікував у себе в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 17 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинские спортсмены получили 3 медали в последний день ЧЕ по дзюдо среди юниоров

3 дня ago

Кабмин упростил оформление пенсий и пособий на освобожденных территориях

3 дня ago

Теннисистка Киченок проиграла матч одиночного разряда отбора WTA 250

3 дня ago

Bank of America предложит до шести недель оплачиваемого отпуска своим давним сотрудникам

3 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button