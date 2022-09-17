Яку кількість кримінальних справ відкрито проти колаборантів

В Україні правоохоронці відкрили 1 358 справ за фактами співпраці з російськими окупантами. Підозру в колабораційній діяльності оголошено 223 особам. Про це заявив голова Національної поліції Ігорь Клименко.

Більшість колаборантів, які представляли місцеву владу та правоохоронні органи, виїхали до рф. Утім, серед тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, є й керівники та вчителі освітніх закладів.

На сьогодні зареєстровано 19 кримінальних проваджень, де фігурують директори шкіл, вчителі, які намагалися за російськими програмами викладати у школах, промивали мізки не лише батькам, а й учням. Чотирьом уже оголошено підозру.

Він додав, що закон один для всіх, тож, з огляду на зібрану правоохоронцями доказову базу, всі ті, хто зрадили Україну і пішли на співпрацю з ворогом, мають бути притягнуті до відповідальності.

По материалам: Подробности