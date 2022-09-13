В Одесі запустили найдовший трамвайний маршрут в Україні

В Одесі з 13 вересня запустили найдовший в Україні трамвайний маршрут "Північ-Південь", який з'єднав між собою найбільші спальні мікрорайони міста — Таїрове і Котовського. Про це повідомила мерія міста.

Це — найдовший пасажирський трамвайний маршрут в Європі. Його протяжність складає 29 кілометрів, і він об’єднав два райони Одеси — Київський та Суворовський.

Маршрут №7 прокладено між вулицею Паустовського та 11-ю станцією Люстдорфської дороги через Лузанівку, Пересип, центр міста, залізничний вокзал та Південно-Західний масив.

Реалізація проєкту "Північ-Південь" дозволить жителям спальних мікрорайонів Одеси добиратися громадським електричним транспортом до центральної частини міста, районів Привозу та залізничного вокзалу.

Оновлений маршрут обслуговуватимуть 40 вагонів, зокрема чотири трисекційні "Одіссей МАХ". Це дозволить забезпечити інтервал руху 5-6 хвилин. На маршруті №7 — 63 зупинки в одному напрямі. Вартість проїзду — 8 гривень.

Відкриттю цього маршруту передував капітальний ремонт Новощіпного ряду, реконструкція Тираспольскої площі та вулиці Преображенської, капітальний ремонт трамвайних колій на Старосінній площі та інше.

Нагадаємо, що у Києві скасували плату за паркування автотранспорту.

По материалам: Подробности