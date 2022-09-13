Общество

Коли перехід на зимовий час 2022 та перевод годинників в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 13 сентября, 2022
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Коли перехід на зимовий час 2022 та перевод годинників в Україні

В Україні традиційно двічі на рік переводять годинник. Переводити годинники почали ще у 1981 році. Такий звичай був запроваджений для економії електроенергії і подовження світлового дня.

В Україні годинник на зимовий час переводять в останню неділю жовтня. Кожного року о 04:00 стрілки переводять на годину назад.

У 2022 році переведення годинника припало на 30 жовтня. Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести з 29 на 30 жовтня о 04:00.

Як підготуватись до переведення годинника

Багато вчених відзначають, що сезонне переведення годинників провокує розвиток імунних і серцево-судинних захворювань, адже воно змінює біологічні ритми людини.

Тому вже неодноразово у Раді поставало питання про відміну переведення часу. Але поки такий закон прийнято не було, тож українці й надалі змінюють свої біологічні ритми двічі на рік.

Крім того, зміна режиму та нестача сну можуть спровокувати стреси – до цього потрібно особливо підготуватися емоційно чутливим людям.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 13 сентября, 2022
0 0 1 минута чтения
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