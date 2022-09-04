З 5 вересня у метро запровадять зміни: як буде працювати

З понеділка, 5 вересня, у Києві метрополітен скоротить інтервал руху потягів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Подробиці:

У пікові години вони будуть їздити через кожні 3-4 хвилини.

У міжпікові години інтервал руху метро буде до 6 хвилин.

Графік руху потягів та режим роботи станцій можна дізнатися за посиланням.

Як працює метрополітен

Зараз метрополітен у столиці працює з 6:00 до 22:00.

Підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.

Перехідні станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працюють, а потяги проїжджають їх без зупинки. Також не працюють наземні станції "Гідропарк" та "Дніпро" на червоній гілці.

Під час повітряної тривоги поїзди курсують лише підземними ділянками.

Правила проходу на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги:

при вході в метрополітен обов’язково потрібно мати документ-посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;

уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

По материалам: Подробности