Общество
З 5 вересня у метро запровадять зміни: як буде працювати
З понеділка, 5 вересня, у Києві метрополітен скоротить інтервал руху потягів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Подробиці:
- У пікові години вони будуть їздити через кожні 3-4 хвилини.
- У міжпікові години інтервал руху метро буде до 6 хвилин.
- Графік руху потягів та режим роботи станцій можна дізнатися за посиланням.
Як працює метрополітен
- Зараз метрополітен у столиці працює з 6:00 до 22:00.
- Підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.
- Перехідні станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працюють, а потяги проїжджають їх без зупинки. Також не працюють наземні станції "Гідропарк" та "Дніпро" на червоній гілці.
- Під час повітряної тривоги поїзди курсують лише підземними ділянками.
Правила проходу на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги:
- при вході в метрополітен обов’язково потрібно мати документ-посвідчення особи;
- прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;
- уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.
По материалам: Подробности