Общество

З 5 вересня у метро запровадять зміни: як буде працювати

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 4 сентября, 2022
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З 5 вересня у метро запровадять зміни: як буде працювати

З понеділка, 5 вересня, у Києві метрополітен скоротить інтервал руху потягів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Подробиці: 

  • У пікові години вони будуть їздити через кожні 3-4 хвилини. 
  • У міжпікові години інтервал руху метро буде до 6 хвилин.
  • Графік руху потягів та режим роботи станцій можна дізнатися за посиланням.

Як працює метрополітен

  • Зараз метрополітен у столиці працює з 6:00 до 22:00.
  • Підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.
  • Перехідні станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працюють, а потяги проїжджають їх без зупинки. Також не працюють наземні станції "Гідропарк" та "Дніпро" на червоній гілці.
  • Під час повітряної тривоги поїзди курсують лише підземними ділянками.

Правила проходу на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги:

  • при вході в метрополітен обов’язково потрібно мати документ-посвідчення особи;
  • прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;
  • уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 4 сентября, 2022
0 0 1 минута чтения
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