У Запорізькій області окупанти ввели нову заборону

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти заборонили ввезення ліків та товарів першої необхідності. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Вони (окупанти, — ред.) вирішили заборонити ввіз на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих.

За словами Федорова, тисячі мелітопольців, що страждають на хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті.

Адже придбати у місті ліки імпортного виробництва неможливо.

По материалам: Подробности