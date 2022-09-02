У Києві ухвалили жорстке рішення щодо роботи ресторанів під час війни

У Києві заклади громадського харчування працюватимуть не пізніше до 22:00.

Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

О 23:00 у столиці починає діяти комендантська година, якої потрібно дотримуватися неухильно, щоб не створювати конфліктні ситуації з правоохоронцями і силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших городян.

За допомогою мобільного додатка "Київ Цифровий" можна включити повідомлення, яке через 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

По материалам: Подробности