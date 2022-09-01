Общество

Скільки території в Україні захопили окупанти за серпень: карта

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 1 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Скільки території в Україні захопили окупанти за серпень: карта

Збройні Сили України стабілізували лінію фронта, завдяки чому впродовж серпня російське окупаційне військо не отримало значних територіальних досягень. Окупанти не змогли перевести тактичні успіхи в оперативні.

Мапи бойових дій опублікували в Ukraine War Map.

Російське окупаційне військо станом на 1 вересня тимчасово зайняло близько 19,48% території України, однак це лише на 0,08% більше, ніж було на кінець липня. За серпень ворог окупував приблизно 460 км².

Водночас російська окупація не є стратегічною, тому що загарбники намагаються окупувати якнайбільше українських територій, але більшість спроб закінчуються поразкою і розгромом. 

Скільки території в Україні захопили окупанти за серпень: карта

Фото: Твіттер / @War_Mapper

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 1 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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