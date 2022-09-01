Общество

«Хороший піхотинець дорожче HIMARS»: Арестович про українську армію

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 1 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Хороший піхотинець дорожче HIMARS": Арестович про українську армію

В Україні значна частина мобілізованих бійців має військовий досвід. За їхніми плечима 8 років війни і навчань.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович. 

"Хороший навчений піхотинець дорожче HIMARS. У нас з мільйону армії воювати вміють тисяч 200-300. Вони вміли воювати "малу війну" яка тривала 8 років. Основна маса — мобілізовані, багато з них бачили автомат вперше в житті і виконувати такі важкі дії як наступ — не дуже просто.  А гнати їх після тижня-двох підготовки як це роблять з російськими приховано-мобілізованими, це не в наших правилах, ми бережемо особовий склад", — сказав Олексій Арестович.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 1 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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