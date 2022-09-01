Общество
«Хороший піхотинець дорожче HIMARS»: Арестович про українську армію
В Україні значна частина мобілізованих бійців має військовий досвід. За їхніми плечима 8 років війни і навчань.
Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.
"Хороший навчений піхотинець дорожче HIMARS. У нас з мільйону армії воювати вміють тисяч 200-300. Вони вміли воювати "малу війну" яка тривала 8 років. Основна маса — мобілізовані, багато з них бачили автомат вперше в житті і виконувати такі важкі дії як наступ — не дуже просто. А гнати їх після тижня-двох підготовки як це роблять з російськими приховано-мобілізованими, це не в наших правилах, ми бережемо особовий склад", — сказав Олексій Арестович.
По материалам: Подробности