Общество

Літо в Україні затягнеться ще на місяць: кліматолог дала несподіваний прогноз

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды agoОбновлено: 28 августа, 2022
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Літо в Україні затягнеться ще на місяць: кліматолог дала несподіваний прогноз

У вересні в Україні буде на один градус тепліше ніж за останні 30 років. Сама погода буде сухою, а в південних та східних областях навіть посушливим.

Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух, передає "24 канал".

"Вересень – перший місяць метеорологічної осені, протягом якого відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Очікується, що в цьому році протягом вересня, особливо у його першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода", – сказала кліматологиня.

Вона зазначила, що незважаючи на те, що загальна температура вересня буде вищою за останні 30 років, захід країни накриють опади. Водночас посушливість спостерігатиметься протягом місяця на півдні та сході України.

Водночас Балабух додала, що на більшості української території перша частина осені буде теплою та посушливою. Друга частина осені будуть погодні гойдалки, коли холодні та теплі повітряні маси постійно змінюватимуть один одного.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды agoОбновлено: 28 августа, 2022
0 0 1 минута чтения
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