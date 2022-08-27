Общество

В українських школах з’являться спеціалісти з безпеки

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 27 августа, 2022
0 0 Менее минуты назад

В українських школах з’являться спеціалісти з безпеки

Спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі відправляться в різні регіони України аби розпочати свою роботу в школах.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що перші 17 фахівців з безпеки в освітньому середовищі завершили навчання.

"Цей спеціаліст буде дивитися за тим, як будуть працювати укриття в школах, щоб діти спускалися туди під час тривог. Він буде вчити дітей основним правилам поводження з вибухонебезпечними предметами", — заявив Монастирський.

Також у МВС заявили, що такі фахівці будуть допомагати школам співпрацювати з поліцейськими та рятувальниками, аби створити максимально безпечні умови для навчання.

Таких спеціалістів навчали в рамках спеціального проекту, який був втілений разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 27 августа, 2022
0 0 Менее минуты назад
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