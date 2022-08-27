В Україні хочуть збільшити штрафи для водіїв: що відомо

Штрафи за перевищення швидкості в Україні мають намір посилити. У Раді вже підготували відповідний законопроект.

Про це йдеться вTelegram Верховної Ради.

Документом, який підготували нардепи, пропонується посилити відповідальність за суттєве перевищення допустимої швидкості та створення аварійної ситуації.

У разі затвердження законопроекту в парламенті, штрафи будуть такими:

перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год і більше — 3400 гривень;

перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год і більше — 4250 гривень;

перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію — 5100 гривень.

Діючі штрафи пропонується залишити.

Варто зауважити, що зараз в Україні за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год — штраф 340 гривень. Якщо ж перевищення швидкості становить понад 50 км/год — 1700 гривень.

По материалам: Подробности