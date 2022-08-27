Общество

В Україні хочуть збільшити штрафи для водіїв: що відомо

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 27 августа, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Україні хочуть збільшити штрафи для водіїв: що відомо

Штрафи за перевищення швидкості в Україні мають намір посилити. У Раді вже підготували відповідний законопроект.

Про це йдеться вTelegram Верховної Ради.

Документом, який підготували нардепи, пропонується посилити відповідальність за суттєве перевищення допустимої швидкості та створення аварійної ситуації.

У разі затвердження законопроекту в парламенті, штрафи будуть такими:

  • перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год і більше — 3400 гривень;
  • перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год і більше — 4250 гривень;
  • перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію — 5100 гривень.

Діючі штрафи пропонується залишити.

Варто зауважити, що зараз в Україні за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год — штраф 340 гривень. Якщо ж перевищення швидкості становить понад 50 км/год — 1700 гривень.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 27 августа, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Моряки смогут выезжать из Украины, но есть одно «но»

38 минут ago

Рекордный скачок: украинка получила «золото» на Евро-2022 в тройном прыжке

1 час ago

Трастовой фонд для восстановления Украины может заработать в середине 2023 года

3 часа ago

Украина завоевала первую медаль в гребле на Мультиспортивном Евро в Мюнхене

4 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button