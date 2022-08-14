Общество

Синоптик розповіла, коли випаде перший сніг в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 14 августа, 2022
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Синоптик розповіла, коли випаде перший сніг в Україні

У вересні погода в нашій країні має дещо компенсувати прохолоду цього травня, а у жовтні українців потішить справжнє бабине літо.

Таким прогнозом поділилася кліматолог Світлана Бойченко.

Вона зазначила, що початок цієї осені буде своєрідним продовженням літа, температура повітря складе близько 26-27 градусів зі знаком "плюс". Далі температура плавно і поступово знижуватиметься.

До кінця вересня розпочнуться дощі, які накриють усю країну. У перші тижні жовтня до країни загляне бабине літо, яке у 2022 році може дещо затриматись.

За прогнозом кліматолога, листопад принесе класичну погоду, традиційну для останнього осіннього місяця. Повітря буде вологим і прийдуть холоди. Перший сніг Бойченка прогнозує до середини листопада, коли температура ще буде зі знаком "плюс". А от прощатися з українцями осінь буде мінусовою температурою.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 14 августа, 2022
0 0 Менее минуты назад
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