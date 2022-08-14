Місячний календар стрижок на серпень 2022

Для жінки зачіска має велике значення. Але вона потребує ретельного догляду за собою, тільки тоді волосся виглядатиме красивим і здоровим.

Важливим аспектом доглядових процедур є стрижка волосся, яку необхідно робити періодично, щоб підтримувати їх здоровий стан.

Люди вірять, що для того, щоб волосся добре росло і було "живим" необхідно підлаштовувати стрижку під місячний календар. Ми зібрали для вас інформацію про те, які процедури і коли найкраще робити у серпні 2022 року.

Фази місяця на серпень 2022 року:

Молодик — 27 серпня

Повня — 12 серпня

Зростаючий місяць з 1 по 11 серпня і з 28 по 31 серпня

Спадний місяць з 13 по 26 серпня

Місячне затемнення — ні

Сонячне затемнення — ні

Стрижка для укріплення волосся: 12, 17-19, 26.

Грошова стрижка для збільшення прибутку: 1, 11, 17-19, 31.

Кардинальна зміна стрижки: 2.

По материалам: Подробности