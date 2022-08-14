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Місячний календар стрижок на серпень 2022

Photo of Admin Admin Send an email 19 часов agoОбновлено: 14 августа, 2022
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Місячний календар стрижок на серпень 2022

Для жінки зачіска має велике значення. Але вона потребує ретельного догляду за собою, тільки тоді волосся виглядатиме красивим і здоровим. 

Важливим аспектом доглядових процедур є стрижка волосся, яку необхідно робити періодично, щоб підтримувати їх здоровий стан.

Люди вірять, що для того, щоб волосся добре росло і було "живим" необхідно підлаштовувати стрижку під місячний календар. Ми зібрали для вас інформацію про те, які процедури і коли найкраще робити у серпні 2022 року.

Фази місяця на серпень 2022 року: 

  • Молодик — 27 серпня 
  • Повня — 12 серпня
  • Зростаючий місяць з 1 по 11 серпня і з 28 по 31 серпня
  • Спадний місяць з 13 по 26 серпня
  • Місячне затемнення — ні
  • Сонячне затемнення — ні

Місячний календар стрижок на серпень 2022

  • Стрижка для укріплення волосся: 12, 17-19, 26.
  • Грошова стрижка для збільшення прибутку: 1, 11, 17-19, 31.
  • Кардинальна зміна стрижки: 2.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 19 часов agoОбновлено: 14 августа, 2022
0 0 1 минута чтения
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