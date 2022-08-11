«Побачила розірване тіло і почала кричати»: мати загиблої Лізи з Вінниці відтворила події фатального дня

Мати, вбитої ракетою у Вінниці 4-річної Лізи, Ірина Дмитрієва у соціальних мережах наголосила, що російським окупантам немає пробачення за їхні дії. Жінка розповіла, що відчувала у день трагедії.

"Після операції я втратила пам'ять, не розуміла де я і чому моє тіло все перев'язане. Всю ніч відтворювала події, згадувала, думала де Ліза, чому не зі мною… Я вірила, моя донечка жива, бо такого не може бути, моя дитина не могла загинути, так не повинно бути… Дивилася на свої травми, і розуміла що все-таки це не сон… Кожна секунда відтворювалася в пам'яті", — розповідає Ірина.

Вона додала, що пам'ятає, як почула гучний гул, подумала це точно не літак.

"Побачила, як падає в сторону дому офіцерів, тому стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину… Я дуже сильно тримала візочок разом з Лізою, зігнулась, її голова була біля моєї. Далі сильний вибух та тремтіння землі. Ми не впали. Тоді я зовсім не відчувала болю, тільки мертва тиша навколо… Потім побачила свою кохану донечку, її розірване тіло… Ще пару хвилин бігала, шукала людей, щоб допомогли витягнути Лізу з візочка. Сіла і почала кричати. Потім відчула сильний біль і побачила як на землю ллється кров, почала задихатися. Ця страшна картина крутиться перед очима знову і знову…", — розказує жінка.

Вона додала, що російським терористам немає прощення, адже вони посягають на святе — дітей.





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Публикация от Я мама янгола💕 (@l.i.z.i.love)

По материалам: Подробности