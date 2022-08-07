Голова Запорізької ОВА закликав готуватися до складної зими та «запасатися дровами»

Через російське вторгнення прийдешся зима в Запорізькій області буде "найскладнішою". Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух і місцевих жителів уже сьогодні думати про утеплення осель і запасатися дровами.

Вже сьогодні треба думати про утеплення своїх осель, приватному сектору, по можливості, запасатися дровами та паливними брикетами. Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива.

У зоні ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях ворог перебив електромережі та газопроводи. Наразі обласна влада з представниками критичної інфраструктури вирішує, як забезпечити там "хоча б мінімальне проведення опалювального сезону".

У цьому році зима буде мати свої особливості… На неокупованій території все йде за планом — це підготовка мереж і котелен. Складна ситуація склалася в зоні ведення бойових дій. Була також визначена потреба в додатковому фінансуванні обласних комунальних закладів, у побудові резервних електромереж. Розуміємо, що сезон буде важкий.

За його словами, на неокупованій території все йде за планом – ведеться підготовка мереж та котелень.

Нагадаємо, 30 липня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Україна починає обов'язкову евакуацію з підконтрольних районів Донеччини через бойові дії та відсутність можливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.

По материалам: Подробности