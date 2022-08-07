Общество

Фронт від Авдіївки до Мар’їнки віддали «ЛДНР» — Арестович

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 августа, 2022
0 0 Менее минуты назад

Фронт від Авдіївки до Мар'їнки віддали "ЛДНР" - Арестович

Російські війська вже не тягнуть весь фронт війни проти України. Ділянку в Донецькій області віддали бойовикам так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє радника голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

"Вони не тягнуть фронт… Божевілля, яке твориться зараз від Авдіївки до Мар'їнки — ось ці відчайдушні атаки Пісків і так далі. Це фронт, який повністю віддали так званим "ДНР" і "ЛНР", там росіян немає. Вони вбивають себе об укріплення, які створювалися 8 років. Результатом може бути, що вони на окремих напрямках просунуться на кілька сотень метрів або кілометр і закінчаться фізично. Москва їх тупо списує", — зазначив він.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 августа, 2022
0 0 Менее минуты назад
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