Фронт від Авдіївки до Мар’їнки віддали «ЛДНР» — Арестович

Російські війська вже не тягнуть весь фронт війни проти України. Ділянку в Донецькій області віддали бойовикам так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє радника голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

"Вони не тягнуть фронт… Божевілля, яке твориться зараз від Авдіївки до Мар'їнки — ось ці відчайдушні атаки Пісків і так далі. Це фронт, який повністю віддали так званим "ДНР" і "ЛНР", там росіян немає. Вони вбивають себе об укріплення, які створювалися 8 років. Результатом може бути, що вони на окремих напрямках просунуться на кілька сотень метрів або кілометр і закінчаться фізично. Москва їх тупо списує", — зазначив він.

По материалам: Подробности