Зеленський відповів на петицію заборонити роздавати повістки на вулиці

Президент України Володимир Зеленський на електронну петицію № 22/145362-еп "Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці", яку підтримали понад 25 тисяч громадян. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Я звернувся до Прем'єр-Міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i військову службу.

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Як повідомляли "Подробиці", порушників комендантської години в Україні беруть "на олівець". Саме вони першими отримають повістки за необхідності призову до ЗСУ.

Раніше "Подробиці" опублікували матеріал про мобілізацію: кого забиратимуть до війська і де можуть вручати повістки.

По материалам: Подробности