Глава МИД Германии не встречался с послом Украины с начала войны: не тот ранг

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок еще не встречалась лично с послом Украины в Германии Андреем Мельником после более чем ста дней российского вторжения, пишет газета Bild am Sonntag. Дипломат сказал, что хочет такой встречи.

Андрей Мельник сказал Bild, что очень хотел бы, чтобы «глава германской дипломатии нашла время для посла Украины». «Нет альтернативы конфиденциальному разговору», — добавил он, пишет Первая Лента.

«То, что его желание до сих пор не выполнено, связано с разницей в рангах. В МИД (в Берлине) подчеркивают, что Бербок находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, (но) дипломаты только устраивают встречи на уровне госсекретаря», — пишет издание.

Другие министры действуют не так иерархически, отмечает Bild am Sonntag. «И перечисляет, что министр экономики Роберт Хабек, министр финансов Кристиан Линднер, министр обороны Кристин Ламбрехт, министр транспорта Фолькер Виссинг и министр образования Беттина Старк-Ватцингер уже встречался с Мельником».

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