Общество

Жахливе фото руки з манікюром з Бучі: дівчина впізнала клієнтку та розповіла її історію

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Жахливе фото руки з манікюром з Бучі: дівчина впізнала клієнтку та розповіла її історію

Серед жахливих фотографій з Бучі є одна, на якій чітко видно жіночу руку з червоним манікюром. Жінка на ній — це Ірина. Ще 23 лютого вона була клієнткою візажистки Анастасії, яка впізнала її за манікюром.

Я відразу відчувала, що ця фотографія боляче відгукнулася мені і не могла зрозуміти чому. Ірина ходила до мене на уроки макіяжу для себе. Останній був за день до війни…

"Ірина стрибала від радості, бо вперше в житті у неї з'явилася власна професійна косметика, яку ми з нею купили. Щоразу на роботі вона сиділа і відпрацьовувала наші уроки так старанно, як ніхто. А приходячи знову, розповідала, як її макіяж оцінили нові шанувальники і як чудово вона почувається зараз", — каже дівчина. 

Жахливе фото руки з манікюром з Бучі: дівчина впізнала клієнтку та розповіла її історію

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Без Всемирной шахматной олимпиады: Россия и Беларусь получили дополнительные отстранения

7 минут ago

Федоров обнародовал новые ограничения цифровых компаний относительно россии

22 минуты ago

В Белгороде начали травить голубей из-за угрозы «биологического оружия» из Украины

51 минута ago

В «Укрэнерго» заявили, что дефолта не будет

1 час ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button