Общество

На Борщагівці немає електрики: люди благають про допомогу

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

На Борщагівці немає електрики: люди благають про допомогу

В цілому ряді ЖК на Борщагівці п'яту добу немає електрики. Тисячі людей вже у відчаї. Про це повідомляють жителі району.

Люди викинули запаси продуктів — потекли холодильники.Заряджаємо телефони в АТБ по сусідству. Псуються ліки, мерзнуть діти — автономне опалення, котли без електрики не працюють. Активних бойових дій у нас на теренах немає. Сільрада та ДТЕК не діють, "годують сніданками". Просимо допомоги у висвітленні нашої проблеми! Ми у відчаї!
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На Борщагівці немає електрики: люди благають про допомогу  

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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