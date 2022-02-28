Общество

Переговоры между Украиной и Россией завершились

Информации по итогам пока нет.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2022
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Несколько минут назад на территории Беларуси закончились переговоры между Украиной и Российской Федерации по поводу военной агрессии со стороны РФ.

Эту информацию подтвердило командование воздушных сил ВСУ и советник министра МВД Антон Геращенко, пишет Первая Лента.

На данный момент первые итоги переговоров неизвестны. Пока никто из украинской делегации не выходил на связь.

Стоит отметить, что переговоры проходили в Гомельской области на берегу реки Припять. Из соображений безопасности точное место организаторы переговоров не называют.

Украинскую строну возглавил министр обороны Алексей Резников. Также страну представляют: замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов. 

Ранее мы сообщали, что украинские военнослужащие с острова Змеиный живы.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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