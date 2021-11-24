ВОЗ: количество смертей от пандемии может увеличиться на 2,2 миллиона

Текущая ситуация с пандемией коронавируса в Европе и Центральной Азии очень серьезна, предупреждает Европейское региональное бюро ВОЗ.

По данным организации, к весне в 53 странах Европы и Центральной Азии может случиться 700 000 смертей из-за COVID-19, а глобальный баланс смертей от пандемии может увеличиться на 2,2 миллиона, пишет Первая Лента.

— Впереди трудная зима, но мы не должны терять надежду, потому что все мы — правительства, здравоохранение, отдельные лица — можем принять решительные меры для стабилизации кризисной ситуации, — сказал д-р Ханс Анри П. Клюге, ВОЗ Директор по региону Европы.

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения в Копенгагене заявило, что «бустерные дозы вакцин против SARS-Cov-2 должны быть приоритетными для наиболее уязвимых групп — людей с ослабленной иммунной системой, населения старше 60 лет и медицинских работников».

В предыдущих заявлениях штаб-квартира ВОЗ в Женеве подчеркивала необходимость справедливого распределения вакцинных препаратов, указывая на трудности с доступом к вакцинам в более бедных странах.

Ранее мы сообщали, что Европа — единственный регион в мире, где число жертв COVID-19 увеличивается.