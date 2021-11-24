В центре Донецка взорвалась граната: сообщают о пострадавших

Сегодня утром в Донецке, который временно неподконтролен Украины, произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что взорвалась граната.

Местные жители сообщили, что взрыв произошел в 8:43 в Киевском районе по улице Садово-Набережная, 36. Так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин заявил, что в результате пришествия пострадали два человека, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

На данный момент на месте происшествия работают «спецслужбы». Детали происшествия уточняются.

Спустя некоторое время информация была обновлена. Пострадавший во время взрыва гранаты в Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка скончался.

В так называемом «министерстве здравоохранения ДНР» так прокомментировали состояние пострадавших: «Пациент скончался».

На данный момент состояние второго человека, который также пострадал во время неизвестно.

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