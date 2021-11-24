В Луганске начали собирать главную елку ОРЛО: обещают сюрпризы

В Луганске, который временно неподконтролен Украине, начали монтаж новогодней елки на Театральной площади города. Этим занимаются специалисты городского коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства».

Так называемый «заместитель директора» КЗХиБ Нигина Соловьева сообщила, что в Луганске будет установлена живая наборная елка, которую завершат монтировать до 20 декабря. Также к этой даже планируют завершить и другие предновогодние приготовления. Кроме главной елки ОРЛО также начался монтаж новогодней елки в парке имени Максима Горького, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«У нас в этом году локации будут на Театральной площади, в парке Горького, на перекрестке улиц Советская и Оборонная, в сквере Героев Великой Отечественной войны и в Рождественском сквере. Мы начали одновременно работы и в парке Горького, и на Театральной площади, так как это самые объемные и трудозатратные объекты. Параллельно потихоньку навешиваем светодиодные элементы инсталляций», — заявила она.

Также она добавила, что местных жителей ждет приятный сюрприз, но пока сохраняется интрига.

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