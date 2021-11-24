Украина уже прошла пик смертности от коронавируса

Появились хорошие новости в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По последним данным Украина прошла пик смертности от COVID-19.

Так по данным Национальной академии наук Украина уже прошла пик смертности. Это можно увидеть согласно прогнозу развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря.

В течение последних двух недель эпидемия в Украине спадала по всем показателям. Так количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев стало меньше на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, а смертность – на 9%, пишет Первая Лента со ссылкой на НАН.

По данным специалистов пик смертности в Украине произошел в период 8-12 ноября 2021 года. Спад заболеваемости фиксируют во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Эффективность полной вакцинации для предотвращения госпитализации отдельных возрастных категорий составила от 84 до 92%.

Ранее ВОЗ предупредила, что количество смертей от пандемии может увеличиться на 2,2 миллиона.