Наши дети не знают, что такое вода из крана – жители одного из городов ОРДО

Пока так называемые «власти» «ДНР» заявляют о расцвете «республики» в в 2022-2024 годах, в некоторых городах ОРДО подрастает поколение детей, которые не совсем представляют, что такое вода в кране.

В Ровеньках многие лишены элементарных бытовых благ – не могут помыться, когда хотят, постирать и даже сходить в туалет. Для всего этого нужно иметь запас воды в емкостях. Воды в кранах нет по нескольку недель, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Хотелось бы узнать, как долго предприятие «Лугансквода» г.Ровеньки будет издеваться над ровенчанами? Неужели вышестоящему руководству нас ни капельки не жалко? Воды нет две недели! Разве это нормально, что наши дети не знают, что такое вода из крана? Что такое вечером искупаться и одеть чистую пижаму! Не знают, как это, сходить в туалет и не тащить за собой баклажку с водой, чтобы смыть?» – пишут ровенчане.

Такая ситуация в городе уже на протяжении нескольких лет. В городе уже никто не верит в отмазки коммунальщиков об очередном затяжном плановом ремонте.

Ранее мы сообщали, что в Луганске начали собирать главную елку ОРЛО, обещают сюрпризы.