В «ЛНР» нет важной вакцины: не только от коронавируса

В «ЛНР» новая проблема с вакцинами. При этом речь идет не о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В ОРЛО нет вакцины не только от коронавируса, а и от бешенства. Люди, которых покусали бродячие или дикие животные, остаются без помощи, а ведь это заболевание, которое с высокой вероятностью приводит к необратимым последствиям и летальному исходу, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«На днях меня покусала собака и я не могу получить вакцину от бешенства. Все, что я слышу: «Препарата нет, когда он будет – неизвестно. Наблюдайте за собакой, может все обойдется. Сказали, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом денег на закупку препарата нет», — отметила одна из местных жительниц.

Предупредить бешенство от укуса зараженной собаки можно, сделав прививку в течение трех суток, а затем проведя курс инъекций строго по графику.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса умерло уже более 80 000 украинцев.