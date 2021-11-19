В «ДНР» учеба возобновляется без массовой вакцинации учителей

С 22 ноября ученики 1-11 классов снова начнут посещать учебные заведения в «ДНР» «с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм и правил». Дополнительные расходы лягут на плечи.

Однако они готовы безропотно сдавать деньги на антисептики, мыло, рециркуляторы, моющие средства и прочие необходимые в условиях пандемии коронавируса вещи. Родители ждали, когда очное обучение возобновится, чтобы нормально работать самим, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

В «ДНР» не сообщается сколько детей заражается в «республике» ковидом, сколько болеют в тяжелой форме и умирают от осложнений этого заболевания. Московские медики, например, констатируют, что детская смертность от коронавируса увеличилась.

В первую очередь вернуться к работе должны врачи, которые прошли вакцинацию. Впрочем – понятно, даже если учителя не привиты, учебный процесс в школе все равно возобновится. Вакцин в «республике» нет, и не будет. С 25 ноября есть перспектива получить дозу только «Спутника Лайт», который подходит только для ревакцинации.

Ранее мы сообщали, что ночью в Донецке прогремел мощный взрыв.