Общество

У меня нет денег на лечение — Гиркин пожаловался на новые проблемы

У представителя НВФ проблемы с зубами.

Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов ago
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У так называемого бывшего командира НВФ «ДНР» Игоря Гиркина проблемы со здоровьем. Он рассказал, что у него отсутствуют средства.

Во время интервью на одном из пропагандистских каналов один из вопросов к Гиркину касался его дикции. Его спросили, почему у него такие проблемы, ведь раньше все было нормально, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Что у меня с дикцией? У меня половины зубов во рту нет! Не хватает денег зубы сделать», — заявил Гиркин.

После ответа Гиркина ведущий передачи, российский пропагандист Максим Калашников пожаловался, что у него вообще вставная челюсть, и в доказательство своих слов прямо на видео достал ее изо рта. 

Украинский журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский на своей странице в одной из социальных сетей так отреагировал на эту новость: «Они хотели построить Новороссию, но не могли вставить себе зубы».

Ранее Гиркин рассказал о ситуации в ОРДЛО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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