Стало известно, где работал первый известный пациент с COVID-19

Майкл Воробей, биолог из Университета Аризоны, в анализе, опубликованном в журнале Science, сказал, что первым известным пациентом с коронавирусом была продавщица, работающая на рынке морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, а не, как считалось, бухгалтер, не имеющий отношения к рынку.

Выводы врача оживят дискуссию о том, передался ли коронавирус людям от животных, вышел ли он из лаборатории или атаковал на людей иным образом. Новая статья, безусловно, не положит конец этой дискуссии, пишет Первая Лента со ссылкой на New York Times.

Оптовый рынок Хуанань в Ухане, где продавались различные виды диких животных в дополнение к морепродуктам, был в центре внимания с самого начала пандемии. Тем не менее, было широко признано, что первый известный пациент не имел контакта с этой ярмаркой, что, в частности, способствовало возникновению предположение, что вирус мог просочиться из лаборатории.

41-летний бухгалтер, который считается первым известным пациентом, на самом деле не сообщал о симптомах COVID-19 до 16 декабря 2019 года, на несколько дней позже, чем предполагалось ранее.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса умерло уже более 80 000 украинцев.