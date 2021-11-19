От коронавируса умерло уже более 80 000 украинцев: за сутки более 700 смертей

Количество смертельных случаев от коронавируса в Украине перевалило за психологическую отметку. С начала пандемии в Украине уже зафиксировано более 80 000 летальных случаев от ковида.

Только за последние 24 часа в Украине было зафиксировано 725 новых смертельных случаев. Летальных случаев больше всего в Днепропетровской (98), Донецкой (59), Одесской (52), Львовской (48), Запорожской и Киевской (по 45), Полтавской (43) областях и в Киеве (41). В общей сложности с начала пандемии умерло 80 321 пациент, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Также за последние 24 часа в Украине было зафиксировано 20 050 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Среди новых больных 1 555 детей и 331 медработник.

Больше всего случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали в Днепропетровской области (1943), г. Киев (1782), Запорожской (1187), Донецкой (1057), Полтавской (1050) и Львовской (1017) областях.

В общей сложности в Украине коронавирус обнаружили у 3 304 058 человек.

Ранее мы сообщали, что Европа — единственный регион в мире, где число жертв COVID-19 увеличивается.