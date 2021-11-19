Ночью в Донецке прогремел мощный взрыв: загремели окна и сработала автосигнализация

Вчера поздно вечером, 18 ноября, в Донецке, который временно неподконтролен Украине прогремел мощный взрыв. Он был очень сильным.

Местные жители в социальных сетях написали о том, что взрыв приблизительно произошел около 23:23 по киевскому времени. Они отмечают, что взрыв был настолько сильным, что его услышал почти весь город, а также прифронтовая Макеевка, однако, что стало его причиной пока неизвестно, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Только что услышал очередной взрыв из центра Донецк (загремели окна и сработала автосигнализация). Это было слышно по всему городу и даже в Макеевке», — написал местный «военкор» Патрик Ланкастер.

Местные жители также подтверждают эту информацию.

«Локомотив» вздрогнул» – отметил местный житель.

«Ничего себе бахнуло, Ханжонково услышало», — написал житель Донецка.

«На Мирном было слышно», — отметили местные жители.

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