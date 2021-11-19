Генеральный секретарь НАТО высказался по поводу российских военных возле границы с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera прокомментировал концентрацию российских войск на границе с Украиной.

«Прежде всего, мы собираем информацию и наблюдаем, что Россия делает на границе с Украиной, но также и в Крыму, где она незаконно оккупировала территорию Украины с 2014 года. Союзники по НАТО находятся в регионе и следят за развитием событий», — заявил Столтенберг, пишет Первая Лента.

Он пояснил, что заметно возросшее военное присутствие России.

Столтенберг также добавил: «Я не спекулирую на намерениях России, но я знаю, что Россия способна — и она показала — использовать военную силу против своих соседей. Это произошло в Грузии в 2008 году, в Крыму и против Украины в 2014 году и продолжает поддерживать сепаратистов на Донбассе».

Глава Альянса объявил, что во время своего двухдневного визита в Рим в среду он беседовал с премьер-министром Италии Марио Драги и министром обороны Лоренцо Герини об «очень тревожной» ситуации на границе с Украиной. «Мы также проанализировали, — добавил он, — ситуацию между Польшей и Беларусью».

Ранее мы сообщали, что НАТО признал восемь российских дипломатов признаны разведчиками.