Жителям ОРДЛО стоит приготовиться к новым ценам на продукты: что подорожает

В Ростове местная мэрия «порадовала» жителей области неутешительными прогнозами. По её оценкам, с конца ноября ожидается существенное повышение цен на мясо и мясную продукцию.

Цены изменятся следующим образом: говядина вырастет в цене на 15%, свинина на 20%, мясо птицы на 15-24%. Кроме того, те же источники утверждают, что также подорожают специи, причем аж на 30%, пишет Первая лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Как это касается «ЛДНР»? Прямым образом. Даже несмотря на постоянные рассказы «властей» ОРДЛО о самообеспечении «республик», понятно – цены вырастут. И главный вопрос заключается в том, насколько, а вот когда, по сути, уже стало известно.

Что ж, празднование нового года с учетом подорожания или дефицита продуктов и даже алкоголя может быть далеко не самым радостным для местных жителей.

Ранее мы сообщали, что жителей ОРДО снова кинули с вакциной.