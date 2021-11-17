Жителей ОРДО снова кинули с вакциной: что произошло

25 ноября в ОРДО прибудут 250 доз российской вакцины «Спутник Лайт». Такое заявление сделал так называемый «и.о. министра здравоохранения «ДНР» Александра Оприщенко.

То есть, те, кто еще не получил ни одной прививки и надеялся, наконец-то, провакцинироваться, останутся ни с чем. Несмотря на заявления «ДНР», «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации, согласно методическим рекоментациям Минздрава России, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Для первой прививки рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V», которого в «ДНР» и «ЛНР» так и нет. В тоже время в ОРДО уже не раз кололи «Спутник Лайт» всем без разбору – не вакцинированным, не переболевшим, пожилым людям (старше 60 не рекомендуется).

При этом ревакцинироваться «Лайтом» необходимо не один раз. Для достижения максимального иммунологического ответа нужно делать ревакцинацию этим препаратом каждые полгода.

Таким образом, с вакциной местных жителей снова кинули, ведь «власти» заявляли, что большие партии будут в октябре, потом перенесли на ноябрь, но в итоге будет только 250 доз.

Ранее в ОРЛО заявили, что Украина якобы хотела «по-тихому» договориться с «ЛНР».