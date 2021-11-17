В ОРДО рассказали, какие товары хотят отправлять в Россию: планы амбициозные

В «ЛДНР» уже готовятся к тому, чтобы поставлять свою продукцию в Российскую Федерацию. Это происходит в следствии того, что своим указом президент России Владимир Путин прировнял товары из ОРДЛО к российским.

Так называемый «депутат парламента «ДНР» Владислав Бердичевский заявил, что «республики» планируют поставлять на российские рынки продукцию машиностроения и легкой промышленности, уголь, металлопрокат, мебель и другое. Он также добавил, что уже были согласованы списки предприятий для поставок продукции в Российскую Федерацию, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Это в том числе широкий спектр продукции машиностроения, мебельной и легкой промышленности, и, естественно, наша основная продукция — уголь и металл. Наши предприятия по производству металлопроката смогут участвовать в тендерах на строительство каких-то крупных строительных и инфраструктурных объектов в России», — заявил так называемый «чиновник».

При этом он добавил, что качество изготовляемой продукции в ОРДО очень высокое.

Ранее в ОРЛО заявили, что Украина якобы хотела «по-тихому» договориться с «ЛНР».